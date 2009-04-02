В 1 сезоне 12 серии сериала «Сердца Пандоры» приключения продолжаются. Впереди Алису, Брейка, Оза и Гила ждет путешествие в измерение Чеширского кота. Здесь они смогут восстановить еще одно утраченное воспоминание Алисы.
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