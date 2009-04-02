В 1 сезоне 11 серии сериала «Сердца Пандоры» друзья реконструируют события десятилетней давности. Гилберт Найтрей рассказывает, что происходило с ним во время пребывания Оза в Бездне, а также делится правдой о Винсенте.
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