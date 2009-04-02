В 1 сезоне 18 серии сериала «Сердца Пандоры» вновь раздается мелодия из часов. Пытаясь установить источник звука, Оз обращается за помощью к Аде. Заручившись поддержкой Лео и Элиота, ребята вступают в битву с Баскервилями.
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