В 1 сезоне 24 серии сериала «Сердца Пандоры» город подвергается нападению цепей. Объединившись с агентом «Пандоры», Алиса и Оз пытаются защитить гражданских. Схватка позволяет восстановить еще одно важное воспоминание.
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