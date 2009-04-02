В 1 сезоне 13 серии сериала «Сердца Пандоры» друзья продолжают путешествовать по запутанному измерению Чешира. Когда хозяин появляется перед ними лично, Гил впадает в ступор. Озу открывается неожиданная правда о возникновении этого места.
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