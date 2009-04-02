В 1 сезоне 5 серии сериала «Сердца Пандоры» друзья отправляются на первое задание. Им необходимо посетить город Носамбрия, где скрывается незаконный контрактор. Оз считает, что здесь Алиса сможет восстановить одно из своих утраченных воспоминаний.
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