«Сердца Пандоры» — аниме, основанное на популярной приключенческой манге. События разворачиваются в Высоком Средневековье, которое существует по соседству с Бездной — измерением, где ход времени искажен. Это место является тюрьмой для преступников, а населяют его цепи — существа, поедающие людей. Тот, у кого есть Ключ от Бездны, получает доступ к контрактам. Их регулировкой занимается организация «Пандора», истинная цель которой никому неизвестна. Разгадать тайну сюрреалистического мира предстоит храброму подростку Озу и его друзьям.