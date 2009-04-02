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Постер к сериалу Сердца Пандоры
Постер к сериалу Сердца Пандоры
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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2 постера
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Киноафиша Сериалы Сердца Пандоры
Сердца Пандоры (2009 - 2009) Pandora Hearts 12+
Год выпуска 2009
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал TBS
Продолжительность 10 часов 25 минут
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О чем сериал

«Сердца Пандоры» — аниме, основанное на популярной приключенческой манге. События разворачиваются в Высоком Средневековье, которое существует по соседству с Бездной — измерением, где ход времени искажен. Это место является тюрьмой для преступников, а населяют его цепи — существа, поедающие людей. Тот, у кого есть Ключ от Бездны, получает доступ к контрактам. Их регулировкой занимается организация «Пандора», истинная цель которой никому неизвестна. Разгадать тайну сюрреалистического мира предстоит храброму подростку Озу и его друзьям.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Акира Исида
Акира Исида
Кана Ханадзава
Кана Ханадзава
Юкари Тамура
Юкари Тамура
Каори Фукухара
Каори Фукухара
Дзюнко Минагава
Дзюнко Минагава
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сердца Пандоры - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2009, 25 эпизодов
 
Кадры из сериала
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