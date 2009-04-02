В 1 сезоне 8 серии сериала «Сердца Пандоры» действие переносится в дом Гилберта. Проснувшись, Оз пытается восстановить в памяти события недавнего прошлого. От Брейка он узнает новую информацию о Бездне и населяющих ее цепях.
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