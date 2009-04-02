В 1 сезоне 19 серии сериала «Сердца Пандоры» ребята продолжают скрываться от Баскервилей на территории академии. Когда ситуация достигает критической точки, Оз прокручивает в голове советы Джека, которые помогают ему переломить ход сражения.
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