В 1 сезоне 4 серии сериала «Сердца Пандоры» узник выбирается из тюрьмы, но пребывание в заточении не проходит бесследно. Придя в сознание, Оз обнаруживает рядом с собой Рейвен, Шэрон и Брейка. Сын герцога рассказывает им всю правду о Бездне.
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