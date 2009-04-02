В 1 сезоне 4 серии сериала «Сердца Пандоры» узник выбирается из тюрьмы, но пребывание в заточении не проходит бесследно. Придя в сознание, Оз обнаруживает рядом с собой Рейвен, Шэрон и Брейка. Сын герцога рассказывает им всю правду о Бездне.