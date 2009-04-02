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Киноафиша Сериалы Сердца Пандоры Сезоны Сезон 1 Серия 4

Сердца Пандоры 2009 4 серия 1 сезон

7.6 Оцените
10 голосов
В тиши невинности
Сезон 1 / Серия 1 2 апреля 2009
Буря приговора
Сезон 1 / Серия 2 9 апреля 2009
Узник и Аликино
Сезон 1 / Серия 3 16 апреля 2009
Рандеву
Сезон 1 / Серия 4 23 апреля 2009
Гибельный циферблат
Сезон 1 / Серия 5 30 апреля 2009
Где я?
Сезон 1 / Серия 6 7 мая 2009
Наушница
Сезон 1 / Серия 7 14 мая 2009
Вопрос
Сезон 1 / Серия 8 21 мая 2009
Проклятие
Сезон 1 / Серия 9 28 мая 2009
Грим
Сезон 1 / Серия 10 4 июня 2009
Воронья дилемма
Сезон 1 / Серия 11 11 июня 2009
Визит в лабиринт
Сезон 1 / Серия 12 18 июня 2009
Страж тайны
Сезон 1 / Серия 13 25 июня 2009
Пустая глазница
Сезон 1 / Серия 14 2 июля 2009
Кто убил бедную Алису?
Сезон 1 / Серия 15 9 июля 2009
И имя ему...
Сезон 1 / Серия 16 16 июля 2009
Привет, сестренка!
Сезон 1 / Серия 17 23 июля 2009
Элиот и Лео
Сезон 1 / Серия 18 30 июля 2009
Озеро слёз
Сезон 1 / Серия 19 6 августа 2009
Меняя тональность
Сезон 1 / Серия 20 13 августа 2009
Белоснежный хаос
Сезон 1 / Серия 21 27 августа 2009
Изнанка утраты
Сезон 1 / Серия 22 3 сентября 2009
Брешь в мироздании
Сезон 1 / Серия 23 10 сентября 2009
Боже милостивый
Сезон 1 / Серия 24 17 сентября 2009
Дорога уходит вдаль
Сезон 1 / Серия 25 24 сентября 2009
О чем cерия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Сердца Пандоры» узник выбирается из тюрьмы, но пребывание в заточении не проходит бесследно. Придя в сознание, Оз обнаруживает рядом с собой Рейвен, Шэрон и Брейка. Сын герцога рассказывает им всю правду о Бездне.

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