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Киноафиша Сериалы Нарко Актеры и роли

Актеры сериала «Нарко»

Актеры сериала «Нарко» Вся информация о сериале
Бойд Холбрук
Бойд Холбрук Boyd Holbrook
Steve Murphy Педро Паскаль
Педро Паскаль Pedro Pascal
Javier Peña Хавьер Камара
Хавьер Камара Javier Cámara
Guillermo Pallomari Майкл Сталь-Дэвид
Майкл Сталь-Дэвид Michael Stahl-David
Chris Feistl Керри Бише
Керри Бише Kerry Bishé
Christina Jurado
Флоренция Лозаньо
Claudia Messina
Хосе Мария Яспик José María Yazpik
Amado Carillo Fuentes
Бруно Бичир Bruno Bichir
Fernando Duque
Вагнер Моура
Вагнер Моура Wagner Moura
Pablo Escobar Альберто Амманн
Альберто Амманн Alberto Ammann
Hélmer "Pacho" Herrera Эрик Ланж
Эрик Ланж Eric Lange
Bill Stechner Матиас Варела
Матиас Варела Matias Varela
Jorge Salcedo Стефани Сигман
Стефани Сигман Stephanie Sigman
Valeria Velez Диего Катаньо
Диего Катаньо Diego Cataño
La Quica Андре Маттос
Андре Маттос André Mattos
Jorge Luis Ochoa Дамиан Алькасар
Дамиан Алькасар Damián Alcázar
Gilberto José Rodríguez Orejuela
Paulina Gaitan
Tata Escobar
Артуро Кастро
Артуро Кастро Arturo Castro
David Rodríguez
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