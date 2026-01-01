Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Призрак в клетке»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2016
Лучшая драма
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Номинант
Outstanding Main Title Design
Номинант
Outstanding Main Title Design
Номинант
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Drama Series
Номинант
BAFTA 2016
Best International
Номинант
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