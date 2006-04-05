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Киноафиша Сериалы Нана Сезоны Сезон 1 Серия 36

Нана 2006 - 2007 36 серия 1 сезон

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Пролог: Нана и НАНА
Сезон 1 / Серия 1 5 апреля 2006
Любовь? Дружба? Нана и Сёдзи
Сезон 1 / Серия 2 12 апреля 2006
Нана и Сёдзи, местонахождение любви
Сезон 1 / Серия 3 19 апреля 2006
Любовь Наны, мечта Наны
Сезон 1 / Серия 4 26 апреля 2006
Мечты Рена, мысли НАНЫ
Сезон 1 / Серия 5 3 мая 2006
В Токио идет снег! Нана и Нана
Сезон 1 / Серия 6 10 мая 2006
Появляется Ясу! Комната № 707
Сезон 1 / Серия 7 17 мая 2006
Клубничная трава и цветок лотоса
Сезон 1 / Серия 8 24 мая 2006
Нобу прибыл в Токио! Песня НАНЫ
Сезон 1 / Серия 9 31 мая 2006
Появляется красивый юноша
Сезон 1 / Серия 10 7 июня 2006
Сатико, ты это специально?
Сезон 1 / Серия 11 14 июня 2006
Срочный подход! Сёдзи и Сатико
Сезон 1 / Серия 12 28 июня 2006
Слезы Сатико, Решимость Сёдзи
Сезон 1 / Серия 13 5 июля 2006
Семейный ресторан Шамблз
Сезон 1 / Серия 14 5 июля 2006
Blast, первая любовь
Сезон 1 / Серия 15 19 июля 2006
Местоположение любви Наны
Сезон 1 / Серия 16 26 июля 2006
Ловушка, Жить
Сезон 1 / Серия 17 2 августа 2006
Молитва Хати, Мысли НАНЫ
Сезон 1 / Серия 18 9 августа 2006
Приз НАНЫ
Сезон 1 / Серия 19 16 августа 2006
Неожиданное развитие событий! Судьба Хати
Сезон 1 / Серия 20 23 августа 2006
Мечта о люксе
Сезон 1 / Серия 21 30 августа 2006
Желание 7 июля: любовь Хати
Сезон 1 / Серия 22 13 сентября 2006
Я не хочу никому переходить
Сезон 1 / Серия 23 20 сентября 2006
Смущение Хати
Сезон 1 / Серия 24 27 сентября 2006
Капризный и эгоистичный мужчина
Сезон 1 / Серия 25 1 октября 2006
Прохождение Хати и Наны
Сезон 1 / Серия 26 10 октября 2006
Желание Хати
Сезон 1 / Серия 27 18 октября 2006
Хати и Нобу, Срочный подход
Сезон 1 / Серия 28 25 октября 2006
Неспособность выразить любовь
Сезон 1 / Серия 29 1 ноября 2006
Разбитое сердце Наны
Сезон 1 / Серия 30 8 ноября 2006
Ребенок Хати, Беременность
Сезон 1 / Серия 31 15 ноября 2006
Не отпускай руку
Сезон 1 / Серия 32 20 ноября 2006
Выбор Хати
Сезон 1 / Серия 33 29 ноября 2006
Разбитые стакан с клубникой
Сезон 1 / Серия 34 6 декабря 2006
Одиночество Рейры
Сезон 1 / Серия 35 13 декабря 2006
Новая песня Blast!!
Сезон 1 / Серия 36 20 декабря 2006
Хати, первоклассная домохозяйка
Сезон 1 / Серия 37 17 января 2007
Триггер судьбы
Сезон 1 / Серия 38 24 января 2007
Смотри, Хатико
Сезон 1 / Серия 39 31 января 2007
Blast, дебют!
Сезон 1 / Серия 40 7 февраля 2007
Взрывное сожительство
Сезон 1 / Серия 41 14 февраля 2007
НАНА, внезапная посадка
Сезон 1 / Серия 42 21 февраля 2007
Blast, Партизанская жизнь
Сезон 1 / Серия 43 28 февраля 2007
Blast против Trapnest
Сезон 1 / Серия 44 7 марта 2007
Первое телевизионное выступление Blast
Сезон 1 / Серия 45 14 марта 2007
Воссоединение! Хати и Сёдзи
Сезон 1 / Серия 46 21 марта 2007
Фейерверк, Хати и НАНА
Сезон 1 / Серия 47 28 марта 2007
О чем серия

В 1 сезоне 36 серии сериала «Нана» коллектив Blast сыграл свою новую композицию для менеджеров. Впоследствии Шин и Нана начали сильно ругаться друг с другом. Нана отправилась в свою квартиру в первый раз за 9 дней и выяснила, что Хати уехала.

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