В 1 сезоне 34 серии сериала «Нана» Такуми и Хати приняли судьбоносное решение, которое отразится на всей их дальнейшей жизни. Молодая пара решила сообщить всем о том, что они собрались расписаться. Нана шокирована. Она разбивает бокал.
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