В 1 сезоне 17 серии сериала «Нана» Нана и Хати отправляются в город, где родилась Хати, чтобы посетить живой концерт любимой музыкальной группы. Лейла Сэридзава является вокалисткой коллектива, Рен играет на гитаре, а Наоки Фуджиэда — на перкуссии.
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