В 1 сезоне 12 серии сериала «Нана» Хати хочет привести свою жизнь в порядок. Однако множество факторов мешает этому. Тем временем Седзи приходится разобраться со своими чувствами, поскольку ему небезразлична не только Хати, но и Сатико.
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