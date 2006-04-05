В 1 сезоне 16 серии сериала «Нана» расставание Хати с Седзи весьма сильно отразилось на девушке. Она болезненно переживает предательство своего возлюбленного. В это время героиня начинает раздумывать о личной жизни Наны и задавать вопросы Нобу.
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