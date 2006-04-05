В 1 сезоне 32 серии сериала «Нана» Нана и Нобу отчаянно спорят о том, как им быть с будущим ребенком, а также должен ли Нобу становиться отцом. Нобу отправляется к Хати. Лейла говорит Шине, почему она так верит в «красную нить» и что она означает.
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