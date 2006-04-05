В 1 сезоне 5 серии сериала «Нана» в то время, как Рен превращает T-Nest в свой основной жизненный приоритет, Нана принимает непростое решение. Девушка теперь твердо знает, к чему она стремится, и каков будет ее дальнейший жизненный путь.
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