В 1 сезоне 11 серии сериала «Нана» Мизукоши сообщает Хати, что он принял решение закрыть магазин. Девушка остается без работы. Ей нужно придумать, чем жить и чем оплачивать аренду квартиры. Кроме того, у Хати есть и другие трудности.
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