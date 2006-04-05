В 1 сезоне 39 серии сериала «Нана» об отношениях Рена и Наны стало известно СМИ. Члены коллектива Blast считают, что к этому имеет отношение Gaia Records. Нане приходится столкнуться с последствиями. Она обращается к Хати во время прямого эфира.
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