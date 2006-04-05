В 1 сезоне 22 серии сериала «Нана» ребята готовят украшения для дома. Хати собирается пригласить участников коллектива на торжественный обед, чтобы отметить завершение их гастролей. Нана говорит ей, что они не придут. Такуми наносит визит Хати.
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