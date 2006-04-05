Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Нана Сезоны Сезон 1 Серия 22

Нана 2006 - 2007 22 серия 1 сезон

7.9 Оцените
10 голосов
Пролог: Нана и НАНА
Сезон 1 / Серия 1 5 апреля 2006
Любовь? Дружба? Нана и Сёдзи
Сезон 1 / Серия 2 12 апреля 2006
Нана и Сёдзи, местонахождение любви
Сезон 1 / Серия 3 19 апреля 2006
Любовь Наны, мечта Наны
Сезон 1 / Серия 4 26 апреля 2006
Мечты Рена, мысли НАНЫ
Сезон 1 / Серия 5 3 мая 2006
В Токио идет снег! Нана и Нана
Сезон 1 / Серия 6 10 мая 2006
Появляется Ясу! Комната № 707
Сезон 1 / Серия 7 17 мая 2006
Клубничная трава и цветок лотоса
Сезон 1 / Серия 8 24 мая 2006
Нобу прибыл в Токио! Песня НАНЫ
Сезон 1 / Серия 9 31 мая 2006
Появляется красивый юноша
Сезон 1 / Серия 10 7 июня 2006
Сатико, ты это специально?
Сезон 1 / Серия 11 14 июня 2006
Срочный подход! Сёдзи и Сатико
Сезон 1 / Серия 12 28 июня 2006
Слезы Сатико, Решимость Сёдзи
Сезон 1 / Серия 13 5 июля 2006
Семейный ресторан Шамблз
Сезон 1 / Серия 14 5 июля 2006
Blast, первая любовь
Сезон 1 / Серия 15 19 июля 2006
Местоположение любви Наны
Сезон 1 / Серия 16 26 июля 2006
Ловушка, Жить
Сезон 1 / Серия 17 2 августа 2006
Молитва Хати, Мысли НАНЫ
Сезон 1 / Серия 18 9 августа 2006
Приз НАНЫ
Сезон 1 / Серия 19 16 августа 2006
Неожиданное развитие событий! Судьба Хати
Сезон 1 / Серия 20 23 августа 2006
Мечта о люксе
Сезон 1 / Серия 21 30 августа 2006
Желание 7 июля: любовь Хати
Сезон 1 / Серия 22 13 сентября 2006
Я не хочу никому переходить
Сезон 1 / Серия 23 20 сентября 2006
Смущение Хати
Сезон 1 / Серия 24 27 сентября 2006
Капризный и эгоистичный мужчина
Сезон 1 / Серия 25 1 октября 2006
Прохождение Хати и Наны
Сезон 1 / Серия 26 10 октября 2006
Желание Хати
Сезон 1 / Серия 27 18 октября 2006
Хати и Нобу, Срочный подход
Сезон 1 / Серия 28 25 октября 2006
Неспособность выразить любовь
Сезон 1 / Серия 29 1 ноября 2006
Разбитое сердце Наны
Сезон 1 / Серия 30 8 ноября 2006
Ребенок Хати, Беременность
Сезон 1 / Серия 31 15 ноября 2006
Не отпускай руку
Сезон 1 / Серия 32 20 ноября 2006
Выбор Хати
Сезон 1 / Серия 33 29 ноября 2006
Разбитые стакан с клубникой
Сезон 1 / Серия 34 6 декабря 2006
Одиночество Рейры
Сезон 1 / Серия 35 13 декабря 2006
Новая песня Blast!!
Сезон 1 / Серия 36 20 декабря 2006
Хати, первоклассная домохозяйка
Сезон 1 / Серия 37 17 января 2007
Триггер судьбы
Сезон 1 / Серия 38 24 января 2007
Смотри, Хатико
Сезон 1 / Серия 39 31 января 2007
Blast, дебют!
Сезон 1 / Серия 40 7 февраля 2007
Взрывное сожительство
Сезон 1 / Серия 41 14 февраля 2007
НАНА, внезапная посадка
Сезон 1 / Серия 42 21 февраля 2007
Blast, Партизанская жизнь
Сезон 1 / Серия 43 28 февраля 2007
Blast против Trapnest
Сезон 1 / Серия 44 7 марта 2007
Первое телевизионное выступление Blast
Сезон 1 / Серия 45 14 марта 2007
Воссоединение! Хати и Сёдзи
Сезон 1 / Серия 46 21 марта 2007
Фейерверк, Хати и НАНА
Сезон 1 / Серия 47 28 марта 2007
О чем серия

В 1 сезоне 22 серии сериала «Нана» ребята готовят украшения для дома. Хати собирается пригласить участников коллектива на торжественный обед, чтобы отметить завершение их гастролей. Нана говорит ей, что они не придут. Такуми наносит визит Хати.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Новокаин
Новокаин 2 комментария
Заклятие монахини
Заклятие монахини 1 комментарий
Городские легенды: Парк кошмаров
Городские легенды: Парк кошмаров 2 комментария
Девочки с ума сходили по Крису, а парням нравилась Нура: как спустя 10 лет сложилась жизнь звезд Skam
Общались только жестами? Действительно ли Сулейман запретил говорить во дворце после смерти Хюррем
Пока все обсуждают «Фишера» и ждут 8 сезон «Невского», Шпагин предпочитает другой детективный сериал: «Я смотрел его дважды»
От Арису до Шляпника: ответьте на 5 вопросов, чтобы узнать кто вы из «Алисы в Пограничье» (тест)
Понравился «Хрустальный» с Васильевым? Вот еще 3 похожих сериала — без «Невского» и «Фишера», но с высоким рейтингом
«Куда же все смотрят?»: на хитовую «Этерну» подсела сама Лариса Гузеева, но вовсе не из-за сюжета (и уже выбрала своего краша)
С «Интерстелларом» все понятно: но сможете ли вы узнать 5 других фильмов по кадрам с космонавтами? (тест)
Звезда «Офиса» работала в кинотеатре и водила старенькую «Хонду» во время съемок сериала — сейчас она мультимиллионер
ИИ снова взялся за советское кино: попробуйте угадать 5 культовых фильмов по рисункам нейросети (тест)
Добро пожаловать в семью: топ-5 самых высокооцененных фильмов от Marvel, к которым уже присоединилась «Фантастическая четверка: Первые шаги»
Хорошо смеется тот, кто разбирается в комедиях СССР: взгляните на 6 вопросов и отличите миф от правды (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше