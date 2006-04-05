В 1 сезоне 13 серии сериала «Нана» Хати устраивается на новую работу, связанную с выпуском периодических изданий. Ей придется иметь дело с мисс Сакагами, и в этом нет ничего хорошего. В это время перед Наной открываются новые возможности.
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