В 1 сезоне 8 серии сериала «Нана» Нана и Хати перебираются в свое новое жилье. Они решают вместе пойти в магазин и приобрести новые вещи. В этот момент Нана и придумывает своей подруге прозвище, чтобы их можно было отличать между собой.
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