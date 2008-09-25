В 4 сезоне 6 серии сериала «Меня зовут Эрл» Эрл решает вычеркнуть еще один пункт, связанный с его одноклассником Кенни. На этот раз он хочет помочь ему стать членом команды чирлидеров, но оказывается, что на самом деле эта мечта принадлежит Рэнди.