В 4 сезоне 6 серии сериала «Меня зовут Эрл» Эрл решает вычеркнуть еще один пункт, связанный с его одноклассником Кенни. На этот раз он хочет помочь ему стать членом команды чирлидеров, но оказывается, что на самом деле эта мечта принадлежит Рэнди.
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