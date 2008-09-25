В 4 сезоне 1 серии сериала «Меня зовут Эрл» Эрл хочет вычеркнуть из списка мальчика, у которого он когда-то украл пони. Теперь Бадди уже взрослый парень и хочет, чтобы Эрл помог реализовать его мечту – снять собственный полнометражный фильм.
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