В 4 сезоне 24 серии сериала «Меня зовут Эрл», напившись на церковной ярмарке, Джой сбивает ненавистную Каталину на газонокосилке и прячет ее в сарае. Эрл же тем временем пытается искупить вину перед преподобным, встав с его подачи на путь божий.
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