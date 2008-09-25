В 4 сезоне 9 серии сериала «Меня зовут Эрл» в соседний номер мотеля заселяется таинственный мужчина, которого Эрл принимает за психопата. В то же время Джой влюбляется в бриллиантовую подвеску и принимает участие в олимпиаде, чтобы ее заполучить.
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