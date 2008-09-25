В 4 сезоне 23 серии сериала «Меня зовут Эрл» Эрл настаивает на том, что Рэнди пора взрослеть и учиться не давать себя в обиду, когда Джой над ним издевается. Сам Эрл отправляется к парню, над которым издевался в католической школе.