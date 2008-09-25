В 4 сезоне 26 серии сериала «Меня зовут Эрл» спустя неделю после первого выпуска «Спецрасследования» все герои по-прежнему в баре дожидаются следующего эпизода. Эрл, Рэнди и их друзья наконец-то узнают, куда исчез Эрни и кто в этом виноват.
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