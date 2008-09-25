В 4 сезоне 7 серии сериала «Меня зовут Эрл» наступает день рождения Рэнди и Эрл решает подарить ему отличный автомобиль, заодно вычеркнув очередной пункт из списка. Но накануне праздника некто угоняет машину, и Эрл с Джой пускаются на поиски вора.
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