В 4 сезоне 25 серии сериала «Меня зовут Эрл» все герои собираются в баре, чтобы посмотреть эпизод «Спецрасследования» по телевидению, в котором фигурируют все жители Кэмдена. Более того, они являются подозреваемыми по делу исчезновения Эрни.
Related video
«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель
Тест: Нет ли у вас кризиса среднего возраста?
«Пора привыкнуть, но все никак»: вышедшую на сцену Бузову подняли на смех
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
Такого не ожидал никто: известный стилист растоптал засветившуюся на публике Жасмин
«Всегда мало»: вот почему сын Яковлевой пустился во все тяжкие
3 знака Зодиака, которым можно доверить в этой жизни все
Привечают на свою голову: правду о жизни Винокура раскрыла Королева
Цискаридзе в помощь: озвучен план по спасению «Сегодня вечером» после провала
«Взялся за ум»: вот куда пропал Лепс после провала в столице
«Как папа с дочкой»: народ ахнул при виде мужа Натали
Ответил всем недоброжелателям: покинувший страну Малахов вышел на связь
Авторизация по e-mail