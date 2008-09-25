В 4 сезоне 19 серии сериала «Меня зовут Эрл» таинственный мужчина появляется на пороге трейлера и пристегивает к Эрлу чемодан с бомбой, требуя выдать местоположение Дарнелла. Тем временем Дарнелл раскрывает Джой подробности своей прошлой жизни.
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