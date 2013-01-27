В 1 сезоне 3 серии сериала «Моими глазами» Самарин с Лизой встречаются с матерью пропавшего школьника, а после отправляются в загородный дом, где находят Максима Волкова, дрожащего от страха. Героям приходится спасаться от странного дыма...