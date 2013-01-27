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Киноафиша Сериалы Моими глазами Сезоны Сезон 1 Серия 7

Моими глазами 2013 7 серия 1 сезон

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 27 января 2013
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 27 января 2013
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 27 января 2013
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 3 февраля 2013
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 3 февраля 2013
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 3 февраля 2013
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 10 февраля 2013
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 10 февраля 2013
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 10 февраля 2013
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 17 февраля 2013
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 17 февраля 2013
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12 17 февраля 2013
Эпизод 13
Сезон 1 / Серия 13 24 февраля 2013
Эпизод 14
Сезон 1 / Серия 14 24 февраля 2013
Эпизод 15
Сезон 1 / Серия 15 24 февраля 2013
Эпизод 16
Сезон 1 / Серия 16 3 марта 2013
Эпизод 17
Сезон 1 / Серия 17 3 марта 2013
Эпизод 18
Сезон 1 / Серия 18 3 марта 2013
Эпизод 19
Сезон 1 / Серия 19 3 марта 2013
О чем cерия

В 1 сезоне 7 серии сериала «Моими глазами» Ермаков задерживает бездомного мужчину Шустрика. В полиции бомж рассказывает, что некоторое время назад за еду и кров согласился участвовать в необычном эксперименте секретной военной лаборатории.

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