В 1 сезоне 7 серии сериала «Моими глазами» Ермаков задерживает бездомного мужчину Шустрика. В полиции бомж рассказывает, что некоторое время назад за еду и кров согласился участвовать в необычном эксперименте секретной военной лаборатории.