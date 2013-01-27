В 1 сезоне 7 серии сериала «Моими глазами» Ермаков задерживает бездомного мужчину Шустрика. В полиции бомж рассказывает, что некоторое время назад за еду и кров согласился участвовать в необычном эксперименте секретной военной лаборатории.
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