В 1 сезоне 9 серии сериала «Моими глазами» после саботажа исследования доктор Волков сбегает из военной лаборатории и передает капсулу своему сыну с просьбой тщательно ее хранить. Теперь над Максимом нависла смертельная угроза.
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