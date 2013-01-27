В 1 сезоне 6 серии сериала «Моими глазами» новенький в патрульно-постовой службе полиции получает задание обеспечить порядок на выпускном вечере средней школы. Во время праздника к Петру подбегает ученица Катя Чунина, умоляя парня ее защитить.