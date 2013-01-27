В 1 сезоне 11 серии сериала «Моими глазами» сотрудник службы безопасности закрытого проекта «Радуга» после саботажа ученого получает задание отыскать и привести в лабораторию доктора. Взявшись за дело, Воронов все время натыкается на школьников...
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