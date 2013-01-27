В 1 сезоне 2 серии сериала «Моими глазами» тело выпускницы Чуниной забирает из школы медсестра Елизавета. В руке покойной женщина находит фотографию Максима Волкова и передает ее следствию. Ночью Самарин приезжает к ней с просьбой о помощи.