В 1 сезоне 2 серии сериала «Моими глазами» тело выпускницы Чуниной забирает из школы медсестра Елизавета. В руке покойной женщина находит фотографию Максима Волкова и передает ее следствию. Ночью Самарин приезжает к ней с просьбой о помощи.
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