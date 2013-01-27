В 1 сезоне 15 серии сериала «Моими глазами» хладнокровной сотруднице разведывательного штаба предлагают возглавить тайный проект «Радуга». На работе Ежова начинает встречаться с ученым Осокиным и узнает о его планах сорвать эксперимент.