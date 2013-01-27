В 1 сезоне 14 серии сериала «Моими глазами» медсестра Лиза и школьник Максим спасаются от преследования и отправляются в загородный дом Волкова. Там они ожидают встретить Самарина, но в теле следователя их встречает совершенно другой человек...
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