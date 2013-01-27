В 1 сезоне 13 серии сериала «Моими глазами» на следующий день после выпускного Леша с лучшим другом едет к сестре за капсулой, переданной Максимом. Ребята натыкаются на Воронова, который преследует сына доктора, и пытаются от него сбежать.