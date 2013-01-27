В 1 сезоне 5 серии сериала «Моими глазами» Леша с Коляном полагают, что в смерти Кати Чуниной виноват ее парень, пропавший без вести Волков. Они разыскивают и ловят Максима, но одноклассник рассказывает ребятам, что девушку убил черный дым.
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