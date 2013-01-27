В 1 сезоне 1 серии сериала «Моими глазами» выпускной в типичной школе мелкого городка проходит совершенно непредсказуемо. Красавчику Леше сообщают, что его подруга беременна, робкий Максим пропадает без вести, а Катю обнаруживают мертвой...
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