В 1 сезоне 1 серии сериала «Моими глазами» выпускной в типичной школе мелкого городка проходит совершенно непредсказуемо. Красавчику Леше сообщают, что его подруга беременна, робкий Максим пропадает без вести, а Катю обнаруживают мертвой...