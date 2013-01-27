В 1 сезоне 12 серии сериала «Моими глазами» Воронов выясняет, где прячется сын доктора, и следит за домом проститутки Веры. Самарин пытается арестовать сотрудника лаборатории, но ему не удается. Следователь и сам отправляется на поиски ученого.