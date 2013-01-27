В 1 сезоне 10 серии сериала «Моими глазами» ученик Максим Волков передает ключ от металлической капсулы своей девушке прямо перед выпускным из средней школы и просит его спрятать. На Катю Чунину неожиданно начинает охотиться необычный черный дым.
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