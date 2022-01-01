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Охотник за разумом
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Актеры сериала «Охотник за разумом»
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Актеры сериала «Охотник за разумом»
Вся информация о сериале
Лена Олин
Lena Olin
Annaliese Stilman
Холт МакКэллани
Holt McCallany
Bill Tench
Феликс Солис
Felix Solis
Detective Molina
Дэймон Херриман
Damon Herriman
Charles Manson
Майкл Серверис
Michael Cerveris
Ted Gunn
Брент Секстон
Brent Sexton
Garland Periwinkle
Оливер Купер
Oliver Cooper
David Berkowitz / Son of Sam
Джонатан Грофф
Jonathan Groff
Holden Ford
Коттер Смит
Cotter Smith
Unit Chief Shepard
Ханна Гросс
Hannah Gross
Debbie Mitford
Сэм Страйк
Sam Strike
Monte Russell
Камерон Бриттон
Cameron Britton
Edmund Kemper
Дэвид Х. Холмс
David H. Holmes
Cody Miller
Морган Келли
Morgan Kelly
Paul Bateson
Анна Торв
Anna Torv
Dr. Wendy Carr
Кристофер Бакус
Christopher Backus
Tex Watson
Стэйси Рока
Stacey Roca
Nancy Tench
Захари Скотт Росс
Zachary Scott Ross
Brian Tench
Джо Таттл
Joe Tuttle
Gregg Smith
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