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Киноафиша Сериалы Охотник за разумом Актеры и роли

Актеры сериала «Охотник за разумом»

Актеры сериала «Охотник за разумом» Вся информация о сериале
Лена Олин
Лена Олин Lena Olin
Annaliese Stilman Холт МакКэллани
Холт МакКэллани Holt McCallany
Bill Tench Феликс Солис
Феликс Солис Felix Solis
Detective Molina Дэймон Херриман
Дэймон Херриман Damon Herriman
Charles Manson Майкл Серверис
Майкл Серверис Michael Cerveris
Ted Gunn Брент Секстон
Брент Секстон Brent Sexton
Garland Periwinkle Оливер Купер
Оливер Купер Oliver Cooper
David Berkowitz / Son of Sam Джонатан Грофф
Джонатан Грофф Jonathan Groff
Holden Ford Коттер Смит
Коттер Смит Cotter Smith
Unit Chief Shepard Ханна Гросс
Ханна Гросс Hannah Gross
Debbie Mitford Сэм Страйк
Сэм Страйк Sam Strike
Monte Russell Камерон Бриттон
Камерон Бриттон Cameron Britton
Edmund Kemper Дэвид Х. Холмс
Дэвид Х. Холмс David H. Holmes
Cody Miller
Морган Келли Morgan Kelly
Paul Bateson
Анна Торв
Анна Торв Anna Torv
Dr. Wendy Carr Кристофер Бакус
Кристофер Бакус Christopher Backus
Tex Watson
Стэйси Рока Stacey Roca
Nancy Tench
Захари Скотт Росс Zachary Scott Ross
Brian Tench
Джо Таттл Joe Tuttle
Gregg Smith
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