Процесс уже пошел: «Охотник за разумом» все-таки получит продолжение — культовый детектив от Netflix превратят в кино
А ведь уже казалось, что надежды нет.
1 комментарий
19 июня 2025 17:38
Шесть лет ожидания не предел: фанаты этого шедеврального детектива все еще ждут вестей от Netflix
История оборвалась на втором сезоне, так и не получив продолжения.
1 комментарий
16 июня 2025 08:27
«Настоящий детектив» в готической Абхазии: второй «Фишер» только вышел, а уже удостоился сравнения с легендой
От отсылок к Финчеру до копирования Пиццолатто.
Написать
31 мая 2025 17:09
Вынудили Финчера снимать новую «Игру в кальмара»? Почему Netflix закрыл «Охотников за разумом»
Режиссер был бы рад завершить историю.
1 комментарий
8 февраля 2025 07:29
Страшная и правдивая история о маньяках: отличный сериал Netflix, который объясняет, почему они убивают
Недооцененный проект от самого Дэвида Финчера.
2 комментария
5 февраля 2025 14:15
