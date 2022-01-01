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Коттер Смит
Коттер Смит
Cotter Smith
О персоне
Фильмография
Коттер Смит
Cotter Smith
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Дата рождения
29 мая 1949
Возраст
73 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Место рождения
Вашингтон, округ Колумбия, США
Рост
183 см
Биография Коттера Смита
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Фильмография Коттера Смита
Горящая синева
2013, США
6.0
К-9: Собачья работа
боевик, комедия
1989, США
6.0
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