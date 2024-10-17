Меню
С большого экрана на малый: 11 сериалов от режиссеров с мировым именем
Подборка включает как проекты эпохи стрим-сервисов, так и неувядающую классику.
Написать
17 октября 2024 10:02
Что смотреть на выходных: «Кит», «Стук в дверь» и шпионский триллер с Евой Грин
На этой неделе стриминги подготовили немало крупных новинок: от «оскаровских» номинантов до сериальных триллеров со звездами.
Написать
22 февраля 2023 18:00
Дэвид Финчер объяснил, почему третий сезон «Охотника за разумом» не состоится
Несмотря на высокие оценки критиков, сериал оказался слишком дорогим проектом для Netflix.
Написать
22 февраля 2023 12:51
Что посмотреть на выходных: «Восставший из ада», первый хоррор от Marvel и комедию о средневековье
На этой неделе стриминги предлагают разгадать тайны старого пансиона, поехать с Данилой Козловским и Александром Петровым в Петербург, саботировать свадьбу средневековой принцессы и отразить нападки зомби.
Написать
7 октября 2022 15:00
Почитать и посмотреть: 8 отличных сериалов, снятых по книгам
Эти истории увлекательны и на бумаге, и на экране.
Написать
8 апреля 2022 18:59
Джонатан Грофф призывает смириться с решением Дэвида Финчера не продолжать сериал «Охотник за разумом»
Между тем актер с радостью вернется в третий сезон, если он будет объявлен.
Написать
27 декабря 2021 15:00
Режиссер «Охотника за разумом» призывает фанатов бороться за продление сериала на третий сезон
При этом сам Дэвид Финчер считает, что шоу обречено.
Написать
18 октября 2021 14:53
10 законченных сериалов Netflix, которые можно посмотреть за выходные
Эти проекты — далеко не рекордсмены по количеству серий, зато точно подойдут тем зрителям, у кого мало свободных часов в сутках.
Написать
26 февраля 2021 19:46
10 сериалов Netflix, которые стали настоящим событием
Эти проекты побили рекорды по просмотрам, стали культурной перезагрузкой или даже поводом для обсуждений и дискуссий в обществе.
Написать
8 февраля 2021 18:27
