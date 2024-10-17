Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Охотник за разумом Новости

Новости о сериале «Охотник за разумом»

Новости о сериале «Охотник за разумом» Вся информация о сериале
С большого экрана на малый: 11 сериалов от режиссеров с мировым именем
С большого экрана на малый: 11 сериалов от режиссеров с мировым именем Подборка включает как проекты эпохи стрим-сервисов, так и неувядающую классику.
Написать
17 октября 2024 10:02
Что смотреть на выходных: «Кит», «Стук в дверь» и шпионский триллер с Евой Грин
Что смотреть на выходных: «Кит», «Стук в дверь» и шпионский триллер с Евой Грин На этой неделе стриминги подготовили немало крупных новинок: от «оскаровских» номинантов до сериальных триллеров со звездами. 
Написать
22 февраля 2023 18:00
Дэвид Финчер объяснил, почему третий сезон «Охотника за разумом» не состоится
Дэвид Финчер объяснил, почему третий сезон «Охотника за разумом» не состоится Несмотря на высокие оценки критиков, сериал оказался слишком дорогим проектом для Netflix.
Написать
22 февраля 2023 12:51
Что посмотреть на выходных: «Восставший из ада», первый хоррор от Marvel и комедию о средневековье
Что посмотреть на выходных: «Восставший из ада», первый хоррор от Marvel и комедию о средневековье На этой неделе стриминги предлагают разгадать тайны старого пансиона, поехать с Данилой Козловским и Александром Петровым в Петербург, саботировать свадьбу средневековой принцессы и отразить нападки зомби.
Написать
7 октября 2022 15:00
Почитать и посмотреть: 8 отличных сериалов, снятых по книгам
Почитать и посмотреть: 8 отличных сериалов, снятых по книгам Эти истории увлекательны и на бумаге, и на экране.
Написать
8 апреля 2022 18:59
Джонатан Грофф призывает смириться с решением Дэвида Финчера не продолжать сериал «Охотник за разумом»
Джонатан Грофф призывает смириться с решением Дэвида Финчера не продолжать сериал «Охотник за разумом» Между тем актер с радостью вернется в третий сезон, если он будет объявлен.
Написать
27 декабря 2021 15:00
Режиссер «Охотника за разумом» призывает фанатов бороться за продление сериала на третий сезон
Режиссер «Охотника за разумом» призывает фанатов бороться за продление сериала на третий сезон При этом сам Дэвид Финчер считает, что шоу обречено. 
Написать
18 октября 2021 14:53
10 законченных сериалов Netflix, которые можно посмотреть за выходные
10 законченных сериалов Netflix, которые можно посмотреть за выходные Эти проекты — далеко не рекордсмены по количеству серий, зато точно подойдут тем зрителям, у кого мало свободных часов в сутках.
Написать
26 февраля 2021 19:46
10 сериалов Netflix, которые стали настоящим событием
10 сериалов Netflix, которые стали настоящим событием Эти проекты побили рекорды по просмотрам, стали культурной перезагрузкой или даже поводом для обсуждений и дискуссий в обществе.
Написать
8 февраля 2021 18:27
Щи без мяса и пьяные драки: «Лихие» неспроста получились такими правдоподобными – Быков знает, о чем снимает
Этот сериал НТВ триумфально статанул, а закончился разочарованием — почему фанаты называют его финал предательством?
Венди и ксеноморфы объединились: чем закончился 1 сезон «Чужой: Земля» и что будет во 2-м? Осторожно, тут много спойлеров
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше